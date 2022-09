Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii militari procurorii au inceput urmarirea penala și au dispus control judiciar pentru 60 de zile in cazul medicului Alexandru-Florin Savulescu, sef al Sectiei Chirurgie generala II din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" - Bucuresti, cadru militar activ cu gradul de colonel, pentru infracțiunea de luare de mita, in forma continuata.Savulescu, medic militar la spitalul de urgenta mentionat, ar fi primit de la mai multe persoane foloase necuvenite constand in bani si bijuterii, in legatura cu interventii chirurgicale…