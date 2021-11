Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din țara noastra se pregatesc sa faca fața noii tulpini de SARS-CoV-2, iar o ședința de urgența a fost convocata, sambata, la Palatul Victoria. Potrivit unor surse, au fost chemați la Guvern ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful DSU, Raed Arafat și directorul INSP, Adriana Pistol,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca se va intalni, sambata, cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in aceeasi zi urmand sa aiba si o intrevedere de lucru cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Potrivit unei comunicari a Biroului de presa al Executivului, prim-ministrul se va intalni cu primarul…

- Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, privind stabilirea unor masuri pentru ajutorul pentru incalzire pentru bucureșteni, a fost mutata la sediul PNL pentru ca primarul nu are certificat verde si nu a putut intra in Palatul Victoria. Numai ca premierul interimar l-a lasat pe primarul general…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria, ca toate creșele vor ramane deschise. “S-a abilitat Ministerul Educației sa dea ordinul pentru vacanța de 14 zile, inclusiv afterschool-uri. Creșele sunt…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…

- Rata de infectare a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, pentru a decide masurile care vor fi luate. De miercuri,…

- Dan Barna și Dacian Cioloș, copreședinții USR PLUS boicoteaza ședința de guvern de miercuri seara, suspendata pentru ora 19, dupa scandalul privind adoptarea proiectului Anghel Saligny. The post Boicot la Palatul Victoria. USR PLUS nu se duce la ședința de Guvern de miercuri seara appeared first on…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei au fost convocați la ora 13.00 intr-o ședința de urgența la Guvern pentru explicații privind facturile uriașe la energie electrica reclamate de tot mai mulți…