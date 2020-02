Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea lua in discutie in sedinta de miercuri un document referitor la achizitia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, echipamente care ar urma sa intre in dotarea Politiei de Frontiera. Este vorba de o nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea…

- Guvernul ar putea lua in discutie, in sedinta de miercuri, un document referitor la achizitia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, echipamente care ar urma sa intre in dotarea Politiei de Frontiera, informeaza Agerpres. Este vorba de o nota de fundamentare privind necesitatea si…

- Doi tunisieni au fost prinsi in timp ce incercau sa treaca ilegal din Romania in Ungaria, Politia de Frontiera fiind nevoita sa traga doua focuri de avertisment, informeaza un comunicat de presa transmis duminica de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei. Potrivit…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca in aceasta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a institutiilor din minister, inclusiv Politia si Jandarmeria. El a declarat, astazi, ca a avut discutii doar cu reprezentantii Jandameriei legat de un model cu comanda regionala. Ministrul…

- Guvernul se reuneste, luni, in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se si doua proiecte de hotarare pentru reorganizarea ministerelor Afacerilor Externe si Finantelor Publice. Potrivit ordinii de zi a sedintei de Guvern remisa AGERPRES, ministrii vor dezbate si vor supune votului un proiect…

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat aseara percheziții la sediul central al Poliției de Frontiera. Solicitata telefonic, Angela Starinschi, purtatorul de cuvânt al CNA a confirmat perchezițiile pentru Deschide.MD. Potrivit lui Starinschi, acțiunile…

- Doua noi zile libere pentru bugetari Foto arhiva Guvernul ar putea decide, vineri, doua noi zile libere pentru bugetari. Executivul se reuneste, vineri, în sedinta. Pe ordinea de zi se afla si subiecte financiare. Ne ofera detalii acum, reporterul RRA, Andrei Serban:…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, pe ordinea de zi fiind proiectele pentru care urmeaza sa isi asume raspunderea intr-o prima etapa - modificarile la legile justitiei, abrogarea OUG 51/2019, legea plafoanelor bugetare-, dar si prezentarea, intr-o prima lectura, a proiectului privind OUG 114, pentru…