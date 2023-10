Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT, joi, de la 12.00. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi este și consumul de droguri printre minori. Alte subiecte privesc evoluțiile situației de securitate din Marea Neagra și planul de inzestrare a Armatei 2024-2033.

- Consumul de droguri in randul tinerilor este un fenomen alarmant, a punctat, luni, presedintele Klaus Iohannis. Presedintele a anuntat ca subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii CSAT .Klaus Iohannis, a sustinut luni, 11 septembrie 2023, la…

- Profesorii din creșe și gradinițe au acum ca atribuții sa previna fumatul, consumul de alcool și droguri și sa discute cu parinții „sa accepte imunizarile” Anul acesta, in metodologia privind asigurarea asistenței medicale a copiilor și a elevilor apar și normele pentru antepreșcolari, adica pentru…