- Liderii sindicatelor din Educatie vor avea luni, la ora 14:00, o intalnire cu ministrul muncii, Marius Budai, discutiile axandu-se pe viitoarea grila de salarizare din sistem, care sa aiba ca reper salariul debutantului cu studii superioare de lunga durata, cel putin egal cu salariul mediu brut pe economie.…

- In urma discutiilor purtate cu sindicatele din Educatie, Ministerul Muncii a pregatit un proiect de ordonanta de urgenta prin care salariile pentru functiile comune din administratie sunt aduse la nivelul prevazut in grila aferenta anului 2022, anunța ministrul de resort, Marius Budai. „Ca urmare a…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anuntat, astazi, dupa discutiile cu sindicalistii din Educatie, aflati in greva generala, ca a pregatit un proiect de ordonanta de urgenta pentru aducerea salariilor la nivelul din grila aferenta anului 2022.

- Profesorii din judetul Iasi vor protesta astazi, in intervalul orar 11:00-13:00, in fata Prefecturii Iasi. Peste 90- din personalul angajat in invatamantul preuniversitar din judetul Iasi este in greva de luni, 22 mai. Copiii nu au mers la gradinita sau la scoala in aceasta perioada si nu vor merge…

- Greva generala din Educație continua si maine. Discutiile dintre sindicaliști și Guvern au eșuat, din nou. In timp ce premierul le transmite angajatilor din invatamant ca revendicarile vor fi solutionate in viitoarea lege a salarizarii, liderii de sindicat avertizeaza ca,

- Presedinte FSLI, Simion Hancescu, a spus duminica, inaintea consultarilor organizate de guvern cu sindicatele din educatie, ca luni va avea loc greva anuntata. Liderii celor doua mari federatii sindicale din invatamantul preuniversitar, Simion Hancescu si Marius Nistor, sustin ca guvernantii sunt responsabili…

- Liderii sindicatelor din invațamant au ajuns duminica, la ora 14.00, la sediul Guvernului. Ei poarta negocieri cu premierul, cu mai mulți miniștri și cu liderii coaliției de guvernare, in contextul grevei generale din educație. Potrivit unor surse politice, Executivul le-a propus acestora: anexa 8 din…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata despre negocierile cu sindicatele din educatie ca nu crede ca solutia este doar la el, ci este la intreaga Coalitie. Intrebat daca va merge in fata profesorilor cu o majorare a salariilor, ministrul a spus ca nu merge la o negociere cu concluziile si…