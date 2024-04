Stiri pe aceeasi tema

- „E o situație grea, trebuie sa ieșim astazi cu o soluție. Daca vrem sa mai funcționeze coaliția, e bine sa avem mintea la noi și sa venim cu candidat unic. Daca mergem cu un candiat separat, dinamitam șansele lui George Tuța și Rares Hopinca”, a spus Rareș Bogdan, inainte de ședința coaliției.Intrebat…

- Rareș Bogdan se afla printre numele vehiculate de posibili candidați la Primaria Capitalei, in cazul in care actualul candidat din partea coalițeiei PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, s-ar retrage din cursa. Prim-vicepreședintele PNL a oferit a oferit o prima reacție pe marginea acestor speculații. Rareș Bodan…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a raspuns, duminica, in gluma, speculațiilor privind o candidatura a sa la primaria Capitalei, in contextul in care candidatura lui Catalin Cirstoiu este in pericol.

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat joi ca situatia candidatului sustinut de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, ar urma sa fie discutata intr-o intalnire a coalitiei, in acest sfarsit de saptamana sau luni dimineata.

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat, luni, despre o eventuala retragere a lui Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Capitalei, ca nu s-a pus aceasta problema si ca nu s-a discutat la varful partidului nici posibilitatea sustinerii lui Nicusor Dan,

- Dupa ce a spus ca nu a auzit de numele Catalin Cirstoiu, Rareș Bogdan a fost desemnat sa se ocupe de comunicarea acestuia. Liderul PNL a spus vineri la Antena 3 CNN ca „acum il cunosc” și „are șanse uriașe” sa caștige Primaria Capitalei, fiind un „om dezinvolt”. „Are prima șansa. Nu-l știam, acum…

- Liderii coalitiei de guvernare si-au dat acordul pentru sustinerea candidaturii medicului Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei, potrivit unor surse politice. The post SUSȚINERE MAJORITARA Liderii coalitiei si-au dat acordul pentru sustinerea candidaturii medicului Catalin Cirstoiu first appeared on…

- Liderii coalitiei de guvernare si au dat acordul pentru sustinerea candidaturii medicului Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei, potrivit Agerpres.Cirstoiu participa la sedinta coalitiei de guvernare care se desfasoara marti, la Palatul Victoria.La reuniune participa liderii coalitiei si cei ai organizatiilor…