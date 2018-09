Stiri pe aceeasi tema

- Sloane Stephens a ratat sansa de a-si apara titlul la US Open. Campioana de anul trecut a fost invinsa de letona Anastasia Sevastova in sferturile de finala ale ultimului turneu de Mare Slem al anului. Americanca a pierdut in doua seturi cu scorul de 2-6 3-6.

- Cantareata Lana Del Rey va concerta, pe 7 septembrie, pentru prima data in Israel si isi apara decizia, dupa ce numerosi artisti au fost criticati in ultimii ani pentru ca au inclus aceasta tara in turneele lor, potrivit Digi24.ro.

- Dani Mocanu a platit ca sa apara cu mascații intr-un videoclip. Manelistul ar fi dat 1.000 de euro Jandarmeriei Dambovița, sub forma de sponsorizare. In acest caz a fost deschis un dosar penal și care e cercetat chiar șeful Jandarmeriei, colonelul Matei Viorel Dumitru. Inspectorul sef al Inspectoratului…

- Viața unui pompier se scrie intre doua misiuni, intre doua intervenții dure, extrem de periculoase, ba chiar mortale. Secvențe de viața nefardate, incarcate de dramatism, in care dușmanul militarului antrenat sa lupte cu limbile ucigașe de foc este nu numai valvataia incandescenta, ci și secunda care…

- "Sa crezi ca poti anula o stare de spirit generala prin blocarea unui protest inseamna sa nu fii la locul tau in functia pe care o ocupi. Incercarea Gabrielei Firea de a bloca orice gen de manifestare publica impotriva partidului din care face parte, in conditiile in care a urcat pe scena la mitingul…

- Casa de Filme nr. 4 intentiona sa produca un film ambitios, „Zorii“, regizat de catre Alexandru Tatos, despre parintilor intemeietori ai comunismului romanesc. In locul proiectului care a fost respins, se spune, de insusi Nicolae Ceausescu, cineastul a primit permisiunea de a-si completa scurtmetrajul…

- Aflat in cantonament in Olanda cu FCSB, Olimpiu Moruțan a fost criticat dur de Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani. Mijlocașului de 19 ani i s-a reproșat de catre patronul fostei sale echipe ca nu s-a prezentat la examenul de la Bacalaureat și ca s-a dus in cantonament cu formația roș-albastra.…

- Deputatul USR Lucian Viziteu, membru in comisia de control a SRI, a cerut, luni, serviciului de informatii sa publice protocolul secret cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, care ar fi fost semnat de Liviu Dragnea, afirmand ca este ”singurul protocol cu SRI necontestat”.