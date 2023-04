Sectorul de drum Dorohoi – Dumeni – Havarna de pe DJ293 a fost redat circulației. „S-a lucrat greu, zapada fiind foarte mare” In aceasta seara, in jurul orei 19:30, echipele de intervenție au reușit sa deblocheze toți cei 25 de kilometri din sectorul Dorohoi – Dumeni – Havarna de pe DJ293. „S-a lucrat greu, zapada fiind foarte mare și grea din cauza incalzirii vremii. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la efortul comun de redare circulație […] Citește Sectorul de drum Dorohoi – Dumeni – Havarna de pe DJ293 a fost redat circulației. „S-a lucrat greu, zapada fiind foarte mare” in Botosani24.ro…