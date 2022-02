Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, despre SFARȘITUL variantei Delta in Romania: „Va fi exclusiv Omicron. S-ar putea sa ne apropiem de 30.000 de cazuri” Alexandru Rafila, despre SFARȘITUL variantei Delta in Romania: „Va fi exclusiv Omicron. S-ar putea sa ne apropiem de 30.000 de cazuri” Ministrul Sanatații, Alexandru…

- Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma, miercuri, ca 43 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 au ajuns la terapie intensiva, in ultimele 24 de ore, la nivel national aproximativ 500 de paturi ATI dintre cele destinate patologiei COVID -19 fiind ocupate.

- Laboratorul de Biologie Moloculara din cadrul Spitalului de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" a ridicat la 356 numarul de probe luate de la pacienti pozitivi COVID-19 cu suspiciunea inalta de infectie cu tulpina Omicron. In acelasi timp, medicii avertizeaza ca timpul de asteptare la ATI pentru cei…

- Doi bolnavi de COVID-19 confirmați cu tulpina Omicron sunt in terapie intensiva. Este vorba despre pacienți vaccinați, dar cu afecțiuni cronice grave. Despre starea romanilor in cazul carora a fost depistata, prin analize de laborator, noua tulpina a vorbit Adriana Puistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații.…

- In serviciile de terapie intensiva din Franța sunt in ingrijire peste 3.000 de pacienti cu COVID-19 pentru prima data din luna mai, potrivit datelor publicate luni de autoritatile sanitare, noteaza AFP. Franta numara 15.918 de bolnavi cu COVID-19 spitalizati in total, cu aproape 400 mai multi decat…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca, in data de 11 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.489 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19, dintre care, 334 in Bucuresti.La nivelul intregii tari sunt ocupate 712 paturi ATI COVID 19. Sursa foto:…

- Potrivit datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivelul tarii exista 1.721 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. Dintre acestea, 1.772 paturi ATI sunt ocupate. La momentul actual, nu este disponibil niciun pat liber de ATI, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite…