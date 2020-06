Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de srilankezi, angajati ai unei firme de confectii din Focsani, au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, conform Agerpres. O parte dintre acestia au fost internati in spital sau carantinati intr-un centru special amenajat, in timp ce alti 22 urmeaza a fi consultati in vederea luarii…

- Ziarul Unirea VESTE BUNA: Șapte pacienți, internați la secția de Boli Infecțioase a SJU Alba Iulia, au fost declarați VINDECAȚI de COVID-19 și au fost externați In cursul zilei de vineri, 15 mai 2020, un numar de 7 pacienți, internați la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența (SJU)…

- Opt cadre medicale de la sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, dintre cele 14 testate in cursul zilei de sambata, au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, a informat, duminica, prefectul judetului Vrancea, Gheorghita Berbece. ‘Duminica a fost confirmata…

- Sapte cadre medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani au fost testate pozitiv pentru COVID-19, iar una dintre sectiile unitatii medicale a fost inchisa, in urma infectarii personalului, a declarat, joi, directorul Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, Catalin…

- Anchete epidemiologice la Serviciul de Ambulanța și la Inspectoratul pentru Situații de Urgența dupa ce doi angajați ai acestora au fost depistați pozitiv cu Covid 19. In urma verificarilor specialiștilor Direcției de Sanatate Publica au rezultat 10 contacți la ISU Vrancea și 12 la Ambulanța. Patru…

- Pavilionul de Boli Infecțioase al Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon" din Focșani a fost transformat in unitate pentru bolnavii de COVID-19. Secția are capacitatea de 130 de locuri, dar in caz de...