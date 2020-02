Secretul lui Marian Godină a fost dezvăluit. Cum se menţine în formă fostul poliţist de la Brigada Rutieră Ce dieta tine Marian Godina? "Incerc sa am minimum cinci mese zilnic, dar nu imi iese intotdeauna, mai ales din cauza jobului, care presupune deplasari, ore peste program, misiuni inopinate de la trei dimineata etc. Acelea sunt zilele in care programul meselor mi se da peste cap, dar in zilele normale si mai ales in cele libere, am urmatorul meniu: Masa 1 (07:30-08:00) – dupa o alergare de 15 minute 100 de grame de fulgi de ovaz o banana fructe de padure congelate 30 de grame de izolat proteic din zer 100 dede fulgi de ovaz o banana fructe de padure congelate 30 dede izolat proteic din zer Toate aceste ingrediente le introduc in blender, unde adaug putin lapte degresat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

