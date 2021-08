Stiri pe aceeasi tema

- Prima țara membra a Consiliului de Securitate a ONU care recunoaste victoria talibana in Afganistan este China. Avand o granița terestra de doar 80 de km, una dintre cele mai mici dintre toți vecinii Afganistanului, jocul diplomatic al Chinei a inceput de luni de zile. Beijingul umple vidul lasat de…

- Lidera in exil a opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat marti la Washington ca le-a cerut liderilor americani sanctiuni inasprite impotriva companiilor publice din tara sa pentru a le determina sa renunte la sustinerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, noteaza AFP. Opozanta,…

- Un barbat din Florida a fost condamnat luni de un tribunal de la Washington la opt luni de închisoare pentru participarea la asaltul asupra Capitoliei din 6 ianuarie, o premiera de la atacul care a zguduit democrația americana, potrivit AFP.Paul Hodgkins, în vârsta de 38 de…

- Ca sa fim cat se poate de sinceri de la bun inceput, Klaus Iohannis nu s-a intors de la Washington doar cu șapcuța primita de la fostul președinte Donald Trump. Dar și cu asigurarea ferma ca Statele Unite ale Americii vor investi in baza militara de la Mihail Kogalniceanu, pentru a o face una dintre…

- Acest plan aloca cercetarii si dezvoltarii peste 170 de miliarde de dolari urmarind in special sa incurajeze companiile sa produca semiconductori in Statele Unite, care astazi sunt fabricati in principal pe continentul asiatic.O penurie globala afecteaza multe sectoare cheie, de la automobile la comunicatii,…

- Un american acuzat ca a participat la atacul de pe Capitol Hill a pledat vinovat miercuri în fața unui judecator din Washington, devenind al doilea participant la asalt care a încheiat un acord cu procurorii, potrivit AFP.Cu sute de susținatori ai lui Donald Trump, Paul Hodgkins,…

- A fost stare de asediu, pe 6 ianuarie, la Washington, dupa ce mii de susținatori ai lui Donald Trump au inconjurat cladirea Capitoliului, iar o parte chiar au patruns inauntru. O femeie a fost impușcata in gat și piept și a fost evacuata, in stare grava, potrivit CNN. Ulterior, a fost anunțat decesul…