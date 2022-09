Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite, Canada, țarile UE și Ucraina depun eforturi pentru a recunoaște diamantele rusești ca fiind "sangeroase" și pentru a interzice exportul acestora, informeaza publicația New York Times.

Virusul poliomielitei era prezent in apele reziduale dintr-o suburbie a orasului New York cu o luna inainte ca in zona sa fie anuntat un caz confirmat cu aceasta boala, in iulie, au declarat luni autoritatile sanitare, care au indemnat locuitorii sa se asigure ca au fost vaccinati, transmite marti Reuters.

Ucraina anunta luni ca a primit noi sisteme de lansatoare multiple de racheta din Statele Unite si din Germania, care-i consolideaza arsenalul artileriei cu raza lunga de actiune si care, afirma Kievul, schimba dinamica pe campul de lupta, relateaza AFP, scrie News.ro.

Alegatorii americani, republicani, independenți sau democrați, sunt tot mai pesimiști cu privire la direcția țarii, iar președintele ales in 2020 ramane tot mai clar fara sprijinul electoratului, arata un sondaj recent publicat de New York Times. Președintele Joe Biden se confrunta cu un nivel alarmant…

Militarii suedezi au aparat o insula din Marea Baltica, aflata la 100 de km de tarm. A fost doar un exercitiu international, in care rolul inamicului care voia sa debarce in Suedia era jucat de puscasii marini americani.

Statele Unite isi vor spori prezenta militara in Europa, a declarat presedintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anuntate este si prezenta unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.Biden a declarat ca summitul liderilor NATO de la…

Cinci puscasi marini americani au murit in accidentul avionului militar prabusit miercuri in sudul Californiei, a anuntat joi un purtator de cuvant al escadrilei lor, transmite AFP.

Le Monde noteaza ca in ultimele zile, Ucraina a cerut insistent Statelor Unite sistemul MLRS (Multiple Launch Rocket System – „lansator de rachete multiple") ca sa poata raspunde artileriei ruse și sa incerce stoparea avansul forțelor Moscovei. Mihailo Podoliak, consilier al președinției ucrainene,…