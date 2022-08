Secretele Liudmilei: Film despre fosta soție a lui Vladimir Putin (VIDEO) Asociații lui Alexei Navalnii au lansat un film despre fosta soție a lui Vladimir Putin, Liudmila. In film se vorbește despre identitatea fostei soții a președintelui, totul bazat, printre altele, pe inregistrari din LiveJournal, pe care, potrivit asociaților lui Navalnii, Liudmila Putina le-a pastrat secrete. Ultima inregistrare publica in acest cont a fost facuta in 2008. O parte a videoclipului – 44 de minute – este dedicata surselor ei de venit, principala dintre acestea, potrivit autorilor, fiind „casa Volkonski” din Moscova. Aparține fondului Centrului pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Interpersonale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski primeste o multime de sfaturi despre cum poate pune capat razboiului din tara sa. Per ansamblu, aceste sfaturi merg intr-o singura directie: cedarea suveranitatii in schimbul pacii. Se spune ca razboiul s-ar incheia daca Zelenski i-ar da lui Vladimir Putin inca…

- ”Actionarii au hotarat ca in situatia actuala nu este oportun sa se plateasca dividende pe baza rezultatelor anului 2021. In acest moment, Gazprom prioritizeaza implementarea programului sau de investitii, inclusiv extinderea infrastructurii de gaze in regiunile Federatiei Ruse si pregatirile pentru…

- Nicu Popescu a venit și cu o reacție la declarațiile fostului președinte rus, Dmitrii Medvedev, potrivit caruia Republica Moldova a obținut statut de țara candidata la aderare pentru ca se mizeaza pe o „refacere a Romaniei Mari”. Șeful diplomației de la Chișinau califica declarațiile lui Medvedev drept…

- Reducerea livrarilor de gaz rus catre Europa via Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta un ''atac'' care urmareste ''semanarea haosului pe piata europeana a energiei'', a afirmat marti ministrul german al Economiei si Climei, Robert Habeck, relateaza AFP.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, miercuri, in cadrul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca este dispus sa vorbeasca direct cu Vladimir Putin și nu prin intermediari, informeaza Reuters și The Guardian. Volodimir Zelenski a adaugat ca daca președintele rus „ințelege…

- Amenintarile multiple la adresa economiei globale sunt in fruntea ingrijorarilor liderilor guvernamentali si de afaceri prezenti la Forumul Economic Mondial de la Davos, unii semnaland riscul unei recesiuni la nivel mondial, transmite Reuters Reuniunea are loc pe fondul inflatiei aflata la…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat ieri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, a relatat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc…