Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a estimat luni ca manifestatiile trebuie sa se desfasoare in maniera pasnica si violentele comise de politie trebuie sa faca obiectul anchetelor in SUA, dar si in orice alta tara, a declarat purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP si EFE. ''Autoritatile trebuie sa dea dovada de retinere in gestionarea manifestantilor in SUA'', precum si in alte parti, a declarat Stephane Dujarric in conferinta sa de presa cotidiana. ''Am vazut in ultimele zile cazuri de violenta a politiei. Toate cazuri trebuie sa faca obiectul anchetelor'',…