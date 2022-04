Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu a vazut "niciun indiciu" ca obiectivul presedintelui rus Vladimir Putin de a controla intreaga Ucraina s-a schimbat, desi Rusia isi concentreaza in prezent asaltul asupra teritoriului din estul tarii, razboiul putand dura chiar ani de zile, a declarat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens…

- Rusia nu renunta la ofensiva din Ucraina, dar va incerca sa se reorienteze pe ocuparea completa a regiunii Donbas in saptamanile urmatoare, a declarat marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, inaintea summitului care reuneste ministrii de Externe ai NATO si pe ministrul ucrainean…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie, joi, cu presedintele SUA, Joe Biden, si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inainte de inceperea lucrarilor Summit-ului NATO de la Bruxelles. Potrivit fotografiilor puse la dispozitie de Administratia Prezidentiala, presedintele Klaus Iohannis…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca un atac chimic al Rusiei in Ucraina „ar schimba enorm natura” conflictului si ar putea afecta tari aliate vecine, relateaza EFE. „Nu voi specula dincolo de faptul ca NATO este mereu dispusa sa apere, sa protejeze si sa reactioneze la…

- NATO isi va apara toti aliatii si intreg teritoriul impotriva unui atac rusesc, a declarat, vineri, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, inainte de reuniunea ministrilor de Externe ai Aliantei la Bruxelles, relateaza Reuters. „Alianta noatra este o alianta defensiva. Nu cautam niciun conflict.…

- Discuțiile ruso-ucrainene sunt așteptate sa inceapa la ora 12.00, a declarat consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky. Ministerul de Externe din Belarus a publicat o fotografie a mesei de negocieri, completata cu steaguri rusești și ucrainene. „Locul discuțiilor dintre Rusia și Ucraina in Belarus…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marți seara, ca este „cel mai periculos moment pentru securitatea Europeana”. „Fiecare indiciu ne arata ca Rusia planifica o invazie la scara larga in Ucraina”, a spus Stoltenberg. Jens Stoltenberg a aratat ca Rusia a continuat consolidarea militara…