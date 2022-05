Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Ucrainei la concursul Eurovision arata ”imensul sprijin public” de care beneficiaza aceasta tara atacata de Rusia, a apreciat duminica secretarul general adjunct al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Mircea Geoana, informeaza AFP cu referire la Agerpres.ro . „Am vazut ieri…

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters. El a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru, dar a apreciat…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, sambata, ca cel mai probabil conflictul dintre Rusia si Ucraina va mai dura cateva saptamani, pentru ca in acest moment nu se observa o incetinire din parrea Federatiei Ruse. Geoana a precizat ca spera ca va fi posibila o formula diplomatica…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca zilele urmatoare „probabil sa fie mai rele”, avand in vedere ca este de așteptat ca forțele ruse sa aduca armament mai greu și sa-și continue atacurile in toata Ucraina, potrivit The Guardian.Vorbind dupa o intalnire extraordinara a miniștrilor…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, despre razboiul din Ucraina: „Planul lui Putin este foarte clar” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, despre razboiul din Ucraina: „Planul lui Putin este foarte clar” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vorbit, vineri…