Secretarul de stat Liviu Rogojinaru: Planuri, strategia de export a Romaniei pe perioada 2021-2027 si o "harta economica a Romaniei"

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri lucreaza la o "harta economica a Romaniei", care va fi gata in doua luni, a declarat joi secretarul de stat pentru mediul de afaceri din cadrul ministerului, Liviu Rogojinaru, la videoconferinta News.ro intitulata "Produse romanesti in lupta cu Covid-19", precizeaza News.ro.



"Vrem sa promovam mult mai mult exportul. Lucram in acest sens. (...) Ce facem noi la Minister? Acum scriem la Strategia de export a Romaniei pe perioada 2021-2027, impreuna cu colegii, cu Academia de Studii Economice, cu Institutul de Stat pentru Prognoza, cu…