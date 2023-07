Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu i-a chemat 'la raport' pe șefii structurilor din MAI: Mesajul direct transmis de ministru dupa cazul azilelor groazeiMinistrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a analizat rezultatele obținute in cadrul Planului de Acțiune pentru prevenirea faptelor cu violența și consumului/traficului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca Turcia a fost de acord sa aprobe aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantica “cat mai curand posibil”. Potrivit lui Stoltenberg, dupa o intalnire trilaterala cu premierul suedez Ulf Kristersson, președintele turc “a fost de acord sa trimita…

- Fostul șef de stat, secretarul executiv al PSRM, Igor Dodon, cere demisia șefilor structurilor, responsabili de securitatea populației, dupa atacul armat de la Aeroport. „Incidentul a demonstrat inca o data ca actuala guvernare nu este in stare sa asigure securitatea populației și a obiectelor strategice”,…

- „Proiectul in cauza ignora total principiul libertatii contractuale, fara a oferi vreo justificare solida. In spatele acestei legi se afla, fara indoiala, baronul PSD Paul Stanescu din Olt”, a afirmat deputatul USR Silviu Dehelean, conform unui comunicat de presa al partidului. In combinatie cu Legea…

- Curtea Constitutionala a declarat ca fiind neconstitutionala modificarea adusa Codului de procedura penala prin care a fost instituit un mecanism de control al folosirii interceptarilor culese de serviciile de informatii ca probe in dosarele penale. “Legiuitorul nu a reglementat un control efectiv al…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, anunta ca Victor Paul Dobre a fost ales presedinte al Organizatiei Seniorilor Liberali si afirma ca urmeaza o perioada complicata in care organizarea structurilor interne ale liberalilor si asezarea lor pe baze solide sunt conditii vitale

- Scrisoare deschisa adresata primarului municipiului ALBA IULIA, domnului GABRIEL CODRU PLESA „ Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Alba…

- Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, i-a transmis, vineri, o „scrisoare avertisment” premierului Nicolae Ciuca, ca un „ultim demers” de a determina Guvernul sa organizeze alegeri locale in 57 de localitati unde este vacanta functia de primar, Orban avertizeaza ca va sesiza Parchetul de pe langa…