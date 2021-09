Secretarul american al Apărării: Prăbuşirea bruscă a armatei afgane ne-a luat pe toţi prin surprindere Secretarul american al Apararii Lloyd Austin a spus marti Congresului SUA ca prabusirea brusca a armatei afgane a luat prin surprindere Pentagonul, el recunoscând evaluarile gresite ale celui mai lung razboi al Americii, inclusiv coruptia si moralul scazut în rândul militarilor afgani, transmit Reuters și news.ro. &"Faptul ca armata afgana, pe care noi si partenerii nostri am pregatit-o, pur si simplu s-a dizolvat, în multe cazuri fara sa traga un foc, ne-a luat pe toti prin surprindere. Ar fi necinstit sa afirm altceva&", a afirmat Austin în comisia pentru servicii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

