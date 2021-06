Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Oltean Csongor, din Ministerul Tineretului și Sportului, și-a dat demisia in aceasta dimineața. dupa ce a fost prins de poliție sub influența alcoolului. Anunțul a fost de liderul UDMR,...

- Csongor Oltean, secretar de stat in Ministerul Tineretului și Sporturilor și-a dat demisia vineri, dupa ce a fost prins baut la volan. Anunțul a fost facut pe Facebook de Kelemen Hunor, liderul UDMR. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de…

- "Azi dimineața (vineri - N.R.) am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nici-o scuza, imi asum raspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publica și nu doresc sa transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineața…

- Secretarul de stat Oltean Csongor (UDMR) din Ministerul Tineretului a demisionat dupa ce a fost prins baut la volan, a anunțat liderul UDMR Kelemen Hunor. „Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. In urma…

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor, a demisionat din Guvern pentru ca a fost prins de polițiști la volan sub influența alcoolului, a anunțat președintele UDMR, Kelemen Hunor.

- Un secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, numit din partea UDMR, a fost prins baut la volan. Acesta si-a depus demisia imediat dupa incident, anunta UDMR. "Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de poliție fiind sub…

- Vicepreședintele C.J. Argeș, Adrian Bughiu a participat la o intalnire de lucru cu secretarul de stat in Ministerul Tineretului și Sportului, Csongor Oltean. Intalnirea a avut loc la Sala Sporturilor Trivale din Pitești, iar discuțiile s-au axat pe urmatoarele teme principale: descentralizarea, strategia…

- Astazi, 7 aprilie, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian – Dumitru Bughiu, a raspuns invitației de a participa la o intalnire de lucru cu secretarul de stat in Ministerul Tineretului și Sportului, Csongor Oltean. Intalnirea a avut loc la Sala Sporturilor Trivale din Pitești, iar discuțiile…