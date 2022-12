Stiri pe aceeasi tema

- "Metrorex asigura transportul calatorilor cu metroul in perioada sarbatorilor de iarna si prezinta programul de circulatie a trenurilor. In perioada 24 - 26 decembrie a.c. si 31 decembrie a.c. - 2 ianuarie 2023, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori…

- In perioada sarbatorilor de iarna, trenurile de metrou vor circula la un interval de 10 minute, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, anunța Metrorex, potrivit Agerpres. In perioada sarbatorilor de iarna, metroul din București…

- "Metrorex asigura transportul calatorilor cu metroul in perioada sarbatorilor de iarna si prezinta programul de circulatie a trenurilor. In perioada 24 - 26 decembrie a.c. si 31 decembrie a.c. - 2 ianuarie 2023, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 19 decembrie 2022: PROIECTE DE ORDONANȚA DE URGENȚAPROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor…

- Pe data de 12 noiembrie 2022, Lemon Retail Park , situat in zona Pipera, Voluntari, și-a deschis oficial porțile, marcand momentul prin organizarea unui eveniment de amploare, care a adus in fața celor peste 1.500 de participanți artiști de renume, precum Delia, Mira, Rareș și Andra Gogan. Evenimentul…

- Astazi, 26 noiembrie 2022, FC Petrolul Ploiești va face ultima repetiție in vederea reluarii intrecerilor din campionatul Superligii, mai exact a meciului cu Universitatea Cluj, de pe arena Ilie Oana (vineri, 2 decembrie, ora 19.00), bifand al doilea meci amical din perioada de oprire a competiției,…

- Un conflict mocnit sta sa izbucneasca la liceul din Otopeni: aproximativ o mie de parinți au semnat deja o petiție prin care cer administrației publice locale sa reglementeze haosul generat de permiterea dublarii numarului de elevi. S-a ajuns din acest motiv la folosirea unor zone improprii drept spații…

- Polițiștii din Voluntari fac cercetari intr-un dosar de furt și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere. Doi tineri cu varste cuprinse intre 17 și 22 de ani sunt acuzați ca sambata i-ar fi furat trei oi patronului FCSB Gigi Becali, au transmis surse din ancheta…