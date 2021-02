Centrul Cyber de la Bucuresti arata ca Romania are capacitate la nivel de specialisti pentru a se dezvolta in zona digitalizarii, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Alin Chitu, secretar de stat in Ministerul Finantelor. "Existenta Centrului Cyber la Bucuresti arata ca avem capacitate la nivel de specialisti pentru a ne dezvolta in zona digitalizarii. Mai departe, cred ca putem folosi oportunitatea aceasta in a atinge aceste obiective, in a deveni un lider macar regional pe aceasta zona. Sunt deja antreprenori romani cu un foarte mare succes in internationalizarea serviciilor de…