Stiri pe aceeasi tema

- Studenții specializarii Jurnalism, din cadrul Universitații din Pitești, au marcat, joi, 12 decembrie, apropierea Craciunului prin nelipsita lor serbare, intitulata “Secret Santa la Jurnalism”. Coordonați de cadrele didactice, care au sprijinit ideea inedita, viitorii jurnaliști au renunțat la bradul…

- Așa cum ne-a obișnuit in fiecare an, Grace Couture Cakes revine cu o noua colecție de torturi, prajituri și cadouri insipirate de valorile Craciunului – generozitate, recunoștința și grație. Descopera prajiturile și torturile tale preferate cu un decor special, in ediție limitata – Season of Joy și…

- Aceștia coc de zor sute de figurine specifice sarbatorilor de Craciun și construiesc casuțe de turta dulce pe care le decoreaza cu maiestrie. Toate vor fi vandute saptamana viitoare la un targ special. In bucataria parohiei evanghelice din Sebes este forfota mare in aceste zile. Spiridusii Mosului muncesc…

- Atunci cand empatia și dorința de a-i ajuta pe ceilalți iși dau mana, oameni simpli precum Costel Bocu reușesc sa aduca o raza de lumina in sufletele ingenunchiate de durere ale unor familii cu destine tragice. In fiecare an, in pragul sarbatorilor de iarna, Costel cere ajutor prietenilor pe care știe…

- (P) 5 secrete pentru un Craciun de poveste Perioada sarbatorilor de iarna este prilejul pentru a te bucura de orice lucru marunt din viața ta. Fie că aștepți cu nerăbdare să împodobești bradul, să simți miros de portocale și de scorțișoară…

- Cu doua zile inainte de vot, pana la patru masuratori merg pe victoria socialistului Antonio Costa, care guverneaza in minoritate din 2015 cu sprijinul parlamentar al stangii radicale si care, dupa ziua de duminica, pare sa fie nevoit sa apeleze din nou la aliante pentru a forma un executiv. Formatiunea…

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 26 septembrie. Zodiacul banilor anunța o zi cu multe oportunitați. In timp ce Peștii și Fecioarele par sa caștige pe toate planurile, alte zodii nu sunt la fel de norocoase.

- Maestrul Tudor Gheorghe aduce in fața publicului sucevean concertul „Femeia – Al cincilea anotimp". Evenimentul este programat pentru joi, 24 octombrie, de la ora 19.00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. Biletele costa 100 de lei și 80 de lei pentru elevi, ...