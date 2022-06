Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a admis ieri plangerea formulata de cei de la Daroconstruct SRL, care, in asociere cu firma Rutador SRL, concureaza pentru obtinerea contractului de construire a Lotului 3 al Axei rutiere Iasi-Suceava. Compania de constructii a atacat ultima decizie a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,…

- Anda Adam va fi evacuata din casa in care a locuit pana acum. Instanța a hotarat evacuarea cantareței, dupa ce acesteia i-a fost intentat proces, pentru refuzul de a parasi locuința pe care ar fi ocupat-o ilegal.

- Hotii de lemne au dat lovitura nu in padure, ci in sat. Doi sateni din Scobinti au fost condamnati dupa ce au „dijmuit" din bustenii depozitati pe imasul localitatii. Au platit paguba, dar unul dintre ei tot a ajuns dupa gratii. Imasul satului Sticlaria incepuse sa fie folosit in august 2020 si ca depozit…

- Avocatul Carmen Mariana Diaconu a castigat inca o runda in procesul copilului pe care il are cu fostul deputat Petru Movila. Mai intai, femeia l-a dat in judecata pe Movila pentru a stabili paternitatea copilului ei si a castigat, apoi cei doi nu s-au inteles cu privire la cuantumul pensiei de intretinere. …

- Magistratii si-au spus spus ultimul cuvant in cazul unui iesean care si-a ucis iubita in bataie din cauza televizorului. El a lovit-o cu salbaticie pentru ca femeia ii reprosase ca a schimbat canalul. A lasat-o in pat, agonizand, si s-a vazut linistit de treburi. Abia in seara zilei urmatoare s-a gandit…

- Politistii braileni au descoperit un arsenal de arme de foc si arme albe in locuinta unui barbat, printre acestea numarandu-se patru arme neletale, dar supuse autorizarii, dispozitive cu electrosocuri, o sabie si un cutit confectionat artizanal.

- Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancara”, a fost trimis pe 1 aprilie in judecata. Trei persoane sunt acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie (art.190 alin.(5) din Codul penal) și spalare de bani (art.243 alin.(3) din Codul penal), savarșite in proporții deosebit…