Seceta doar pentru unii! Un iesean a consumat 273 de metri cubi de apa pentru a-si uda gazonul! In conditiile in care locuitorii judetului Iasi se confrunta cu o seceta severa si primesc apa potabila „cu portia” dupa un program stabilit de ApaVital un iesean din satul Chichirea (comuna Tomesti), a consumat 273 de metri cubi de apa si are de achitat peste 3.100 de lei a cerut sa fie scutit de plata canalizarii motivand ca a folosit apa pentru udatul gazonului. „Din cauza caldurilor excesive din ultimul timp și a lipsei apei, udarea se face acum doar o data pe saptamana, dimineața, la ora 5.00, cu cantitate minima de apa. In aceste condiții, daca se poate, va rog sa-mi aprobați scutirea de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

