- Bitcoin a scazut, sambata, cu 6,53%, pana la 19.106,37 dolari la ora 0734 GMT, și a pierdut 1.334,33 dolari fața de inchiderea precedenta, potrivit Reuters. La inceputul zilei de sambata, bitcoin s-a prabușit pana la 19.047,61 dolari, cel mai scazut punct din decembrie 2020, scrie mediafax.ro. Fondurile…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- In plin recensamant al populatiei, Institutul National de Statistica anunța ca populatia tarii s-a redus cu aproape trei milioane in doar 10 ani. In plus, perspectivele demografice sunt sumbre: in urmatorii 40 de ani, numarul locuitorilor o sa scada sub 15 milioane. ”Estimarile inițiale arata o populație…

- Polițiștii au reținut doua persoane suspecte in cazul crimei din Magurele. Este vorba despre iubita afaceristului italian ucis și fostul soț al femeii. Anchetatorii au aflat ca victima a fost ucisa intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei și abia apoi cadavrul a fost pus in mașina și dus in campul de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului pe parcursul intregii zile, zonele afectate fiind Dobrogea si estul Munteniei. Temporar vantul va avea intensificari cu rafale de 55…65 km/h si izolat peste 70…75 km/h. Totodata, a fost emis…

- Pensia medie lunara in Romania, in anul 2021, a fost de numai 1.666 de lei, in timp ce numarul pensionarilor a scazut cu cateva zeci de mii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Institutul National de Statistica (INS) a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca numarul mediu de…

- In anul 2020, in Romania existau 2,887 milioane de exploatatii agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020. Acestea arata ca, in decurs de 10 ani, numarul exploatatiilor agricole a scazut cu 972.000, respectiv…