Sebeș: O femeie a cerut ajutorul poliției, după ce soțul ei, care devenise violent, a amenințat-o La data de 11 august 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie, de 45 de ani, din comuna Mihalț, care locuiește fara forme legale in municipiul Sebeș, cu privire la faptul ca soțul sau se manifesta violent. Polițiștii deplasați la locuința celor doi, au constat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, barbatul, in varsta de 43 de ani, ar fi provocat scandal și și-ar fi amenințat soția. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului și a interpretarii raspunsurilor date de femeie, fața de barbat, a fost emis un ordin de protecție… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

