Sebeș| Dorel Vișan, Florin Coșuleț, trupele Arhaic și Popfolklorica, pe scena din Parcul Tineretului Vineri, 12 mai 2023, incepand cu ora 20.00, pe scena in aer liber, amplasata in Parcul Tineretului din Sebeș vor avea loc „intalniri majore” ale publicului cu artiștii invitați in cadrul celei de-a XLIII-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”: Dorel Vișan, Florin Coșuleț, trupele Arhaic și PopFolklorica. Actor, poet și eseist, DOREL VIȘAN este absolvent al Institutului de Arta Teatrala și Cinematografica „I. L. Caragiale” din București (1965) și doctor in arte – domeniul Teatru. A fost rasplatit cu mai mult de 20 de premii naționale pentru cele 50 de roluri in teatru și peste 65… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

