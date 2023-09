Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian, un tanar de 20 de ani, a fost injunghiat mortal, la un majorat din comuna Ciurea, din județul Iași. Tanarul a invins cancerul la varsta de 14 ani. Avea planuri sa plece in Anglia la sora lui, sa-și gaseasca un rost in viața, potrivit AloIași.ro. „La 14 ani a facut cancer pe coloana. Și […]…

- Sebastian, un tanar de 20 de ani, a fost injunghiat mortal, la un majorat din comuna Ciurea, din județul Iași. Tanarul a invins cancerul la varsta de 14 ani. Avea planuri sa plece in Anglia la sora lui, sa-și gaseasca un rost in viața. „La 14 ani a facut cancer pe coloana. Și au venit […]

- In urma cu o seara, o tragedie de proporții a lasat multa durere in sufletul unei familii din Iași. Un adolescent in varsta de 20 de ani a fost injunghiat in inima și in spate, iar mai apoi a murit pe loc. La cateva ore distanța, familia lui Sebastian a transmis mesaje de suferința pe rețelele de socializare.…

- Ieroschimonahul Pavel, duhovnicul Sihastriei, a dus pe fericita Teodora in partile Sihlei, unde se afla un bordei parasit. Acolo a ramas singura, numai cu Hristos, si a petrecut multi ani in cea mai aspra nevointa pustniceasca. Era la sfarsitul secolului al XVII-lea. Schitul Sihla inca nu luase fiinta.…

- Acest fericit a trait pe vremea imparatiei lui Teofil, cel ce ura pe Hristos și lupta impotriva icoanelor. Parintii sfantului duceau viata stralucita, pentru ca erau patricieni și drept-credincioși. Fiind crescut bine de parintii sai, Vasile și Evdochia, a fost cinstit de imparatul Teofil cu dregatoria…

- Parintele Calistrat a explicat ce ar trebui sa faca tinerii cand se casatoresc pentru a-l cinsti pe Dumnezeu, plecand de la zeciuiala biblica. Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iași este recunoscut pentru declarațiile sale controversate. El a explicat intr-un mod propriu ce inseamna…

- Florina Marcuța și Bebe Cotimanis au fost soț și soție, insa in urma cu cinci ani au decis sa o ia pe drumuri separate. Make-up artista vedetelor a dezvaluit recent in ce relații este cu fostul soț, care și-a refacut viața alaturi de o colega de scena.Florina Marcuța, in varsta de 54 de ani, pare ca…

- Dupa episodul din editia de ieri in care am incercat sa demitizam o parte dintre legendele care circula si care vizeaza postul crestin si slabirea sau detoxifierea organismului, astazi „Ziarul de Iasi" abordeaza doua aspecte mai „de nisa". Alaturi de dr. Adina Rusu, unul dintre cei mai cunoscuti specialisti…