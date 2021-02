Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscut ca cel mai tanar milionar din Silicon Valley, dar Sebastian a revenit in țara ca sa-și urmeze și un alt vis, muzica. A lansat alaturi de Ioana Ignat piesa ,,Inima Naiva” care a avut premiera, in aceasta seara, la Fere și Liza. Prieteni buni, Sebastian și Fereșteanu au glumit ca de fiecare…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Lipsind la ultimele emisiuni in care Sebastian Dobrincu a fost prezent, Gabriel Fereșteanu l-a intrebat, firesc, de ce dupa ce a…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt doi artiști care au crescut foarte mult in ultima perioada. Aceștia au lansat „Inima naiva„, o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii de persoana iubita transpusa intr-un cadru cosmic, ireal. „Impreuna cu Ioana și intreaga echipa…

- Connect-R și Amuly – „Nonșalant” s-a auzit in premiera la la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Intrebat de relația cu Amuly, Connect-R a spus: „Nu l-am luat sub aripa mea. Este un artist drag, care a crescut enorm, un personaj extraordinar care face parte din…

- Nicole Cherry a lansat o piesa de Craciun impreuna cu Trupa Feelings. Piesa se numește Impreuna de Craciun și e menita sa aduca ceva optimism in viețile nostre in aceste sarbatori de iarna. „Noi suntem Feelings, o gașca nebuna de 7 baieți cu care exista șanse mari sa te fi intalnit la vreo petrecere,…

- Noul single de la Ariana Grande a debutat pe prima poziție in Billboard HOT 100. Piesa se numește „Position„ și ca de obicei o poți asculta deja la Virgin Radio Romania, unde iți aducem de fiecare data cea mai #FRESH muzica. Topul este completat de Luke Combs și a sa piesa „Forever After All”, iar...…

- Feli lanseaza „Du-te, dorule”, un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare și vindecare post-iubire, odata cu ea, și cea de-a șaptea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, in care iși canta povești marcante din viața și formarea ei ca om și ca artist. „Piesa aceasta este un tribut adus…