Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscut ca cel mai tanar milionar din Silicon Valley, dar Sebastian a revenit in țara ca sa-și urmeze și un alt vis, muzica. A lansat alaturi de Ioana Ignat piesa ,,Inima Naiva” care a avut premiera, in aceasta seara, la Fere și Liza. Prieteni buni, Sebastian și Fereșteanu au glumit ca de fiecare…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Lipsind la ultimele emisiuni in care Sebastian Dobrincu a fost prezent, Gabriel Fereșteanu l-a intrebat, firesc, de ce dupa ce a…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Cei doi spun ca piesa deschide calea catre noi colaborari, avand in vedere ca totul merge foarte bine: „Mai urmeaza și alte piese,…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt doi artiști care au crescut foarte mult in ultima perioada. Aceștia au lansat „Inima naiva„, o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii de persoana iubita transpusa intr-un cadru cosmic, ireal. „Impreuna cu Ioana și intreaga echipa…

- Connect-R și Amuly – „Nonșalant” s-a auzit in premiera la la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Intrebat de relația cu Amuly, Connect-R a spus: „Nu l-am luat sub aripa mea. Este un artist drag, care a crescut enorm, un personaj extraordinar care face parte din…

- Anul 2020 a fost greu pentru toata lumea. Ei bine, ca sa trecem cumva peste el, lansa, #ScreamChallenge: o incercare de destresare naționala și de intrare in 2021 așa cum trebuie. Lucrurile sunt simple: te filmezi strigand cat poți tu de tare, postezi pe Instagrama sau Tik-Tok cu hashtag-ul #ScreamChallenge,…

- Bogdan și Ionuț au adus provocarea cu numarul cinci la CSAUD. Premiul este insa neschimbat. Poți caștiga 4875 de lei, daca te prinzi CSAUD la Virgin Radio Romania. Trebuie doar sa fii foarte atent și mereu pe faza. Ai mai multe șanse pe zi sa prinzi linie și sa dai raspunsul corect. Acestea sunt raspunsurile...…

- Andrei Niculae l-a avut ca invitat pe nimeni altul decat Cabral, saptamana aceasta la JobHunter. Un interviu savuros a fost pus #OnAir la Virgin Radio Romania, cel mai simpatic prezentator de emisiuni TV fiind bucuros sa faca parte din gasca celor care povestesc cum a inceput totul. Cabral cu siguranta…