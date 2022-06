Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, considera ca imprimarea de desene pe garduri sau peretii unor cladiri reprezinta arta stradala doar daca sunt facute cu acordul proprietarilor, in caz contrar aplicandu-se amenzi al caror cuantum a fost majorat pana la 6.000 de lei. „Ideea mi-a venit in momentul in care fatada Ateneului Roman a fost vandalizata si, cercetand lucrurile, mi-am dat seama ca sanctiunile pentru cei ce distrug fatadele cladirilor din orasele noastre sunt mult prea blande, vorbim de 50 de lei platibili in acel interval in care beneficiezi de reducerea…