Stiri pe aceeasi tema

- Canada intentioneaza sa finanteze cu 3 miliarde de dolari canadieni proiectului unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, marti seara, informeaza News.ro."3 miliarde de dolari canadieni pentru unitatile 3 si 4 de la Cernavoda. Astazi, la Ottawa, am primit din…

- Guvernul Canadei vrea sa puna la dispoziția Romaniei 2,23 miliarde dolari americani pentru finanțarea noilor reactoare nucleare CANDU (Unitațile 3 și 4) de la Cernavoda. Partea canadiana a anunțat ca poate sa susțina cu pana la 3 miliarde de dolari finanțarea dezvoltarii proiectelor nucleare de catre…

- Guvernul Canadei intentioneaza sa puna la dispozitie 3 miliarde de dolari canadieni pentru finantarea noilor reactoare nucleare CANDU ale centralei de la Cernavoda, informeaza Ministerul Energiei.

- Guvernul Canadei intenționeaza sa puna la dispoziția Romaniei 3 miliarde de dolari canadieni (2,23 miliarde dolari americani) pentru finanțarea noilor reactoare nucleare CANDU (Unitațile 3 și 4) de la Cernavoda, a transmis marți seara, printr-un comunicat de presa, Ministerul Energiei. Potrivit acestuia,…

- * Pana la 1 noiembrie se va depasi tinta de 90% Stocurile de gaze naturale ale Romaniei aflate in depozitele de inmagazinare au depasit joi 2,4 miliarde metri cubi, iar pana la 1 noiembrie tinta de 90% stabilita pentru iarna 2023-2024 va fi depasita, a anuntat fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.…

- Cele doua noi reactoare pe care le are in vedere compania Nuclearelectrica ar urma sa coste cel putin 6,5 miliarde de euro (7,29 miliarde de dolari), a declarat miercuri ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intr-un interviu pentru Reuters.

- Cele doua noi reactoare pe care le are in vedere compania Nuclearelectrica ar urma sa coste cel putin 6,5 miliarde de euro (7,29 miliarde de dolari), a declarat miercuri ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intr-un interviu pentru Reuters.Burduja a adaugat ca Nuclearelectrica poarta in continuare…

- Romania va avea acces in urmatorii ani la mai multa energie curata si pana la finele anului viitor ar putea fi puse in functiune capacitati de 735 MW putere instalata, potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja.