- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, vineri, referindu-se la intrarea Romaniei in Schengen cu frontierele maritime, ca o calatorie pe mare este privita acum ca una in interiorul tarii, iar portul Constanta devine „mult mai atractiv”.

- Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, a declarat, pentru AGERPRES, ca politistii fac verificari referitor la situatia prezentata de liderul Sindicatului Politistilor Europeni Europol din Romania, Cosmin Andreica, care a sustinut, in postari pe o retea de socializare, ca din Portul…

- Inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru Republica Moldova și Ucraina reprezinta o veste buna și va aduce multe avantaje și Romaniei, considera europarlamentarul PSD Victor Negrescu.El a publicat vineri, pe Facebook, o lista cu „o parte din beneficiile pentru țara noastra”:…

- Președintele UDMR a mai susținut ca in Romania exista incercari politice repetate de a lua inapoi din drepturile pe care minoritațile le-au dobandit deja. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca scopul vizitei din Washington a fost de a transmite politicienilor americani mesajul potrivit caruia,…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a aprobat o schema de ajutoare in valoare de pana la 24 de milioane de euro ceruta de Romania pentru sprijinirea investitiilor in porturile maritime, in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, preluat…

- Potrivit sursei citate, Iohannis a urat noilor ambasadori succes in indeplinirea mandatului, asigurandu-i de intregul sprijin al autoritaților romane in acest sens.In discuția cu ambasadorul Confederației Elvețiene, Massimo Baggi, președintele Romaniei a evidențiat relația bilaterala foarte buna, dinamica…