Stiri pe aceeasi tema

- „Sumele primite vor fi utilizate pentru asigurarea echipamentelor de protectie specifice (combinezoane, halate, masti, dezinfectanti, s.a.) pentru personalul operativ, asigurarea necesarului de medicamente si in special a oxigenului medicinal, care inregistreaza in aceasta perioada o crestere masiva…

- Guvernul a aprobat, joi, alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, in vederea asigurarii continuitații serviciului public de alimentare cu energie termica, in sistem centralizat, a populației. Cei mai mulți bani merg la Timișoara,…

- Guvernul va subvenționa o parte din prețul gigacaloriei din banii de la buget, din fondul de rezerva, pentru a sprijini in perioada imediat urmatoare primariile din orașele cu probleme legate de termoficare. In cadrul unei videoconferințe cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, premierul…

- Organizația PSD Bistrița Nasaud a anunțat vineri ca toți primarii PSD din județ vor dona catre Spitalul Județean sumele ”infime” alocate de guvernul Cițu din Fondul de rezerva. ”Cițu și al sau Guvernul PNL nu au suflet! Altfel, nu ne explicam, cum au facut imparțeala banilor din bugetul de rezerva,…

- Localitațile din județul Suceava au primit o suma de 46,293 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, printr-o hotarare care a fost adoptata in ședința de miercuri a Executivului. Suma este a doua ca marime la nivel național, dupa cea alocata județului Constanța, ...

- Guvernul a alocat sume de bani din Fondul de Rezerva, pentru județe/comune, intr-o maniera care conduce la ipoteza unor favoruri facute pentru administrațiile conduse de PNL și UDMR. Exemplele de la Buzau sunt concludente inspre aceasta idee. Observam ca primariile in fruntea carora se afla membri PNL…

- In Kiseleff este nervozitate mare, dupa ședința de Guvern de aseara, in cadrul careia Florin Cițu a imparțit, din Fondul de Rezerva al Guvernului, un miliard de lei catre primarii. Conform surselor noastre, cei de la PSD se așteptau ca primarii social-democrați sa primeasca 30%, dat fiind ca au cel…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri, la finalul ședintei de Guvern ca executivul a alocat peste 1 miliard de lei din Fondul de rezerva pentru proiectele locale, insa banii au fost direcționați cu precadere inspre primarii PNL care l-au votat la Congres, dar și spre UDMR.Cei mai mulți bani s-au…