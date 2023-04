Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia italiana Reale Mutua Fenera Chieri, scor 3-0, in mansa tur din finala Challenge Cup, in sala de la Torino, care a fost sold-out pentru acest eveniment. Scorul pe seturi a fost 25-15, 28-26, 25-17. Partida retur din…

- Reale Mutua Fenera Chieri – CSM Lugoj este finala din acest an a Challenge Cup, volei feminin. Prima mansa se joaca miercuri de la ora 21 (ora Romaniei) la Torino, iar partida decisiva la Timisoara, pe 22 martie. Ambele echipe sunt pe locul 5 in campionatele tarii lor si vor sa isi treaca in cont ...…

- In ultima etapa din sezonul regulat al Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj, finalista Cupei Challenge, a intalnit, pe teren propriu, pe CSM Targoviște, semifinalista Cupei CEV. Dupa un meci spectaculos și foarte disputat, CSM Lugoj s-a impus cu 3-2 (15-25, 25-23, 23-25, 25-17, 15-10).…

- CSM Lugoj, detinatoarea Supercupei Romaniei, a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-23, 25-15, 25-22), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei feminin. Elizaveta Ruban (17 puncte), Georgiana Popa (13) si Aliona Martiniuc (12) au fost cele mai bune…

- Sala Sporturilor din Stara Pazova (Serbia) a fost gaza partidei tur din semifinalele Challenge Cup la volei feminin dintre echipa locala Jedinstvo si CSM Lugoj. Dupa mai bine de doua ore de joc, sarboaicele s-au impus in tiebreak. Jedinstvo Stara Pazova – CSM Lugoj s-a terminat 3-2 (25-21, 21-25, 17-25,…

- Dupa calificarea in sferturile Challenge Cup, CSM Lugoj a revenit in campionat unde a intalnit Voluntariul, o alta echipa care a reprezentat Romania in Europa, mai exact in CEV Cup. Partida disputata pe malul Timisului a fost impresionanta, de buna calitate, spectaculoasa si cu o rasturnare de scor…

- CSM Lugoj tine sus stindarul voleiului romanesc. Dupa un 3-0 sec in Insulele Azore, prim-divizionara de volei feminin joaca returul cu Clube Kairos Ponta Delgada acasa. Este primul joc oficial din 2023 pe teren propriu pentru echipa banateana. Partida se disputa incepand cu orele 18.30, iar intrarea…

- CSM Lugoj se impune in prima manșa a optimilor de finala CEV Challenge Cup in fața celor de la Clube Kairos Ponta Delgada, scor 3-0, pe seturi 25-17, 25-21 și 25-15, avand in Liza Ruban cea mai buna realizatoare – 18 puncte. Cu puncte direct din serviciu, cu un blocaj eficient si atacauri devastatoare,…