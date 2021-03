Se va interzice accesul minorilor sub 13 ani pe rețelele sociale? Siguranța in mediul online e o prioritate pentru parinți, motiv pentru care Facebook ia in calcul lansarea unei versiuni pentru copii a aplicației Instagram. Potrivit BuzzFeed News, Facebook a anunțat intr-o postare interna intenția de a concepe o versiune sigura pentru cei mici, care sa permita controlul parental. In prezent, compania nu permite persoanelor cu varste mai mici de 13 ani accesul pe platforma. „Din ce in ce mai mulți copii iși intreaba parinții daca pot accesa aplicații pentru a ține legatura cu prietenii lor. In acest moment nu exista multe opțiuni pentru parinți, așa ca lucram… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

