Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Timis au deschis joi, 26 august, o ancheta dupa ce mai multi pacienti cu forme severe de COVID-19 au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, desi detineau certificate de vaccinare. Politistii vorbesc de metoda ”vaccinului la chiuveta” folosita de unii…

- organizațiilor pe domenii diferite de activitate și ne bucuram ca pe domeniul medical spitalul nostru este printre aleși. Reputația unitații medicale, siguranța și eficiența metodelor de tratament, a pregatirii personalului, serviciile oferite și feedback-ul pacienților au fost criteriile care au contat…

- Din nefericire, numarul pacientilor infectati COVID19 este in crestere continua. Pentru a sprijini sistemul medical iesean si pentru a temporiza, fara a afecta actul medical, transformarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase” Sf. Parascheva”, din nou, in spital care ingrijeste doar pacienti COVID19,…

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. De asemenea, una dintre cele mai mari companii din zona, Continental,…

- In vederea creșterii gradului de reziliența a Sistemului Național de Urgența, spitalul mobil/modular compus din containere de logistica medicala avand un numar de 250 paturi, aflat in prezent in administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași și amplasat in cadrul Platformei…

- Consiliul Județean a depus in MySMIS (sistem prin care potentialii beneficiari din Romania pot solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020) cererea de finanțare pentru Proiectul ”Creșterea siguranței pacienților prin achiziția și montajul sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare…

- Manifestarea se desfașoara on line, in perioada 24 – 26 iunie. Organizatorii evenimentului sunt: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Societatea de Boli Infecțioase și HIV/SIDA și Asociația Institutul Pan-European de…