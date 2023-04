Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis in a doua zi de Paște o noua informare meteo de ploi, vant, descarcari electrice și grindina in toata țara. Informarea meteo este valabila in intervalul luni ora 12.00 – miercuri ora 10.00. In intervalul menționat temporar va ploua in cea mai mare parte a țarii. Se vor acumula cantitați de…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din doua judete si doua atentionari Cod galben pentru rauri din noua judete, respectiv din 15 judete.Ca urmare a precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii,…

- Temperaturile vor fi scazute in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile intracarpatice, iar in rest vor fi in general apropiate de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari ale vantului si ploi ce vizeaza intreaga tara si o avertizare cod galben de intensificari ale vantului ce vizeaza mai multe judete din vestul tarii. Potrivit ANM, in intervalul 15 martie, ora 16 ndash; 16 martie, ora 20…

- Vremea se va incalzi considerabil in perioada urmatoare, la nivelul intregii tari, iar valorile termice maxime ajung pana la 18 grade Celsius, in timp ce creste probabilitatea de aparitie a ploilor, reiese din prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 6 - 19 martie si publicata luni, de…

- ANM a emis mai multe avertizari meteo pentru urmatoarele zile. Mai mult de jumatate de țara se va afla sub alerte Cod galben și portocaliu de vant puternic, viscol și ninsori, incepand de vineri seara pana luni dimineața. COD GALBEN. Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 20 – 20 februarie, ora…

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o noua avertizare de Cod galben de ninsori și viscol. Vremea rea revine in 14 județe din Romania. Ce regiuni vor fi afectate de ger.

- In 14 județe au fost activate centrele de coordonare la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgența pentru a interveni rapid in cazul solicitarilor semnalate de oamenii afectați de fenomenele meteorologice periculoase din aceasta perioada, transmite guvernul. Pompieri, polițiști, jandarmi alaturi…