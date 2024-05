Vremea se strică din nou! ANM a emis cod portocaliu de vijelii în mai multe judeţe Dupa cateva zile cu valori termice relativ mai ridicate, ANM vine cu o noua avertizare de cod portocaliu, astfel ca aflam cum vremea se strica din nou. ANM a emis cod portocaliu de vijelii in mai multe judete, vaalbil pana maine seara. Meteorologii spun ca vremea se strica din nou Deși suntem la jumatatea lunii […] The post Vremea se strica din nou! ANM a emis cod portocaliu de vijelii in mai multe judete appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

