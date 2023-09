Stiri pe aceeasi tema

- Culorile naturale de par, fie ele inchise sau deschise, caștiga din ce in ce mai mult teren, spun specialiștii in hairstyling. Atat in ultima parte a acestui an, cat și in 2024, se face treptat tranziția catre nuanțele calde, potrivit hairstylistul Adrian Trif, scrie unica.ro .Nuanțele, tunsorile și…

- Potrivit unui studiu publicat in Frontiers in Pediatrics , t, baiețelul in varsta de 6 luni a fost internat intr-un spital din Thailanda dupa ce a facut febra și tuse. Dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, i s-au administrat comprimate de favipiravir și, de asemenea, un sirop care conținea…

- In afara de cele trei culori cunoscute de toata lumea ale semafoarelor, mai exista o culoare care este folosita mai rar și pentru ocazii foarte specifice.Importanța culorilor roșu și verde ale semafoarelor este cunoscuta inca din copilarie.Verdele inseamna „mișcare” și roșu „oprire”…

- Petrecerile cu copii pot fi momente pline de distracție și bucurie, iar alegerea jocurilor potrivite poate contribui la crearea unor amintiri de neuitat. Intr-o era dominata de tehnologie și jocuri digitale, jocurile de societate raman o opțiune clasica și interactiva pentru a aduce copiii impreuna și…

- 1. Un haos bine aranjat Supermarketurile doresc sa va plimbați prin tot magazinul, fiindca astfel este aproape sigur ca veți mai agața alte cateva produse pe care nu aveați de gand sa le luați cand ați intrat pe ușa. De aceea, produse esențiale sunt impraștiate prin tot magazinul, nu toate la un loc.Cum…

- Descopera arta de a straluci intr-o rochie perfect aleasa și accesorizata cu stil! Alege rochia perfecta și asorteaza-ți ținuta pentru a fi vedeta oricarui eveniment. Indiferent daca este vorba despre o petrecere eleganta, un cocktail, un botez, o nunta sau onomastica, alegerea rochiei…

- Te gandești sa schimbi lenjeria de pat din camera copilului, dar nu știi cum sa faci alegerea potrivita pentru ca cel mic sa se bucure de confort, dar și de personajele sale preferate? Indiferent ca alegi lenjerii de pat pentru dormitorul tau sau pentru cel al puiului tau, exista o serie de criterii…