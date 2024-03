Stiri pe aceeasi tema

- Mila Kunis și Ashton Kutcher sunt unul dintre cuplurile cele mai solide de la Hollywood. Deși iși exprima afecținea fațiș, cei doi sunt foarte discreți in privința vieții personale și, mai ales, in privința copiilor.

- Anamaria Prodan a trait momente de vis la premiera filmului in care joaca. Vedeta a fost susținuta atat de Ronald Gavril, cat și de intreaga familie a lui. Mama, sora și nepoții boxerului au fost prezenți și au aplaudat-o pe Anamaria Prodan! Imagini exclusive cu intreaga familie a boxerului!

- In anul 2024, tendințele in machiajul ochilor se indreapta catre manifestarea creativitații și excentricitații. Machiajul ochilor este accentuat prin tehnici inovative și culori indraznețe. Iata cateva trenduri din machiajul ochilor pentru anul 2024: Machiajul ochilor cat-eye redefinit, cu linii precise…

- Doar 9 dormitoare are vila din centrul Capitalei in care efervescenta Monica Tatoiu (67 de ani) locuiește cu soțul sau, Victor Tatoiu. Un imobil generos, pe doua niveluri, construita in urma cu mai bine de 20 de ani, in perioada in care afacerista conducea cu mana de fier o afacere infloritoare. De…

- Elena Basescu petrece mult timp cu cei trei copii ai sai, pe care are grija sa ii implice in cat mai multe activitați. Iata cu ce se indeletnicesc nepoții lui Traian Basescu in timpul liber! Imagini rare cu cei trei micuți.

- Actorul Alec Baldwin a aparut luni la o demonstrație pro-palestiniana din New York și a fost filmat in timp ce intrat intr-o altercație aprinsa cu un protestatar, spunandu-i acestuia "sa taca dracului din gura", altercație care a culminat cu escortarea starului de catre poliție, relateaza NBC News și…

- Renii iși schimba culoarea ochilor iarna in albastru, din portocaliu-auriu vara. Culoarea albastra acționeaza ca un fel de ochelari de vedere pe timp de noapte, pentru a-i ajuta sa gaseasca hrana iarna, transmite The Guardian.