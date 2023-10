Se schimbă vremea radical - Urmează ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii - Anunțul meteorologului ANM Dupa mai multe zile cu temperaturi ca de vara, urmeaza o zi in care ploile iși vor face simțite prezența, anunța Marina Antonesc, meteorolog ANM:"Vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, maxime intre 19 și 28 de grade, minime intre 4 și 17 grade. Un cer mai mult senin, urmand ca de maine din a doua parte a zilei lucrurile sa se schimbe, va ploua in vest, centru și nord, și pe arii mai restranse in rest. Averse, descarcari electrice, cantitați de apa mai inalte pe alocuri, temperaturile in scadere, la nivelul maximelor intre 15 și 25 de grade și minime de -1 și 10 grade.Ulterior, așteptam… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

