Se schimbă regulile în spitale. Pacienții în stare critică, vizitați zilnic, indiferent de oră Programul de vizita al pacienților internați in spitalele din Romania se modifica și se va face, doar in anumite intervale orare, stabilite prin ordin de ministru și valabile pentru toate unitațile medicale. Excepție vor face doar pacienții in stare critica care vor putea fi vizitați zilnic, indiferent de ora. Se schimba și condițiile in cazul […] The post Se schimba regulile in spitale. Pacienții in stare critica, vizitați zilnic, indiferent de ora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

