Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de externe francez, Stephane Sejourne, a mers in vizita la Varșovia, in prima sa vizita externa de la preluarea mandatului. In prezența omologului sau polonez, Sejourne a salutat „intoarcerea Poloniei in Europa” și relansarea cooperarii tripartite cu Germania și Franța.

- Peisajul geografic al Europei s-a schimbat radical de-a lungul istoriei. Acum 10.000 de ani, de exemplu, Europa de Vest arata cu totul diferit, iar teritoriul unor țari de astazi, precum Germania, Anglia sau Franța, faceau parte dintr-un paradis disparut.

- Proiectul de lege este asteptat pe 12 decembrie, cu doua zile inainte de summitul final al celor 27 de lideri nationali ai UE, la care sunt in joc un ajutor bugetar si militar de ordinul miliardelor, atat de necesar pentru Kiev, precum si avansarea candidaturii de aderare a Ucrainei. Perspectiva unui…

- Un ofiter militar ucrainean, Roman Cervinski, a coordonat atacul de anul trecut asupra gazoductelor Nord Stream, potrivit unei investigatii comune a ziarului american The Washington Post si cotidianului german Der Spiegel, care citeaza oficiali din Ucraina si din alte parti ale Europei, precum si alte…

- Florin Raducioiu, fost atacant important al echipei naționale povestește pentru Gazeta Sporturilor cum a inceput povestea lui in fotbalul profesionist. Raducioiu fiind singurul fotbalist roman care a evoluat in toate marile campionate ale Europei: Italia, Spania, Anglia, Germania și Franța. Emisiunea…

- Furtuna Ciaran a lovit cu putere vestul Europei. Cel puțin 11 oameni au murit. A provocat pagube și perturbari semnificative in transporturi, s-au inchis porturi și zboruri au fost anulate. Rafalele violente, care au doborat copaci, au fost cauza majoritații deceselor. Victimele sunt din Belgia, Spania,…

- Peste o saptamina, pe 8 noiembrie, Comisia Europeana va publica un raport privind progresul candidaților la aderarea la UE, cu recomandarea de a incepe negocierile privind aderarea Ucrainei și Moldovei la bloc. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Politico. In publicație e menționeaza…