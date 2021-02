Formatul efemer Stories, lansat in social media de Snapchat, a folosit de la bun inceput un sistem de navigare opus feed-urilor traditionale de continut - navigarea se facea pe orizontala, dinspre dreapta spre stanga, nu pe verticala. Insa, TikTok, care a popularizat continutul video scurt, ce umple tot ecranul si se rasfoieste vertical, de sus in jos, a facut platformele americane, precum Snapchat si, acum, Instagram, sa isi dea seama ca poate exista o abordare mai buna atat pentru utilizatori, cat si pentru reclamele afisate. Dupa ce feed-ul vertical de Stories a fost observat in cadrul aplicatiei…