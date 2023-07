Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a condamnat duminica, "cu cea mai mare fermitate", "bombardamentele brutale intreprinse de fortele ruse" in urma carora au fost lovite mai multe situri in centrul orasului Odesa din sudul Ucrainei, printre care Catedrala "Schimbarea…

- Fluxurile ilegale de migranti dauneaza tuturor tarilor de pe malul Mediteranei, a declarat duminica premierul italian Giorgia Meloni, care a incercat sa creeze o alianta larga de state pentru a lupta impotriva traficului de persoane, relateaza Reuters. CITESTE SI Ursula von der Leyen spune ca…

- Lansarea unui parteneriat strategic cuprinzator UE-China in 2003 a promis sa extinda legaturile dincolo de comert si investitii. Dar, din 2019, blocul celor 27 de natiuni a numit China ”un concurent economic” si ”un rival sistemic”, relatiile stranse ale Beijingului cu Moscova dupa invadarea Ucrainei…

- Viitorul Uniunii Europene fara Ucraina, R. Moldova și țarile balcanice in componența sa este imposibil de imaginat, a declarat șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferințe comuna de presa cu premierul spaniol, Pedro Sanchez. „Haideți sa facem un exercițiu de imaginație…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski s-a intalnit duminica (14 mai) cu cancelarul german Olaf Scholz și a mulțumit guvernului sau pentru „solidaritatea fantastica”, in timp ce a obținut o creștere importanta a ajutorului militar in prima sa vizita in țara de la invazia Rusiei. Zelenski a sosit…

- Președintele ucrainean Zelenski a cerut marți, 9 mai, Uniunii Europene sa accelereze livrarile de muniții, sa ridice restricțiile ”inacceptabile” asupra exporturilor cerealiere și sa lanseze negocierile de aderare. Toate aceste cereri i le-a prezentat dnei Ursula von der Leyen, președinta Comisiei europene,…

- Doi credinciosi care participau la un pelerinaj evreiesc la sinagoga Ghriba de pe insula tunisiana Djerba au fost ucisi marti seara intr-un atac comis de un jandarm care si-a ucis si doi colegi inainte de a fi impuscat, a anuntat Ministerul de Interne din Tunisia, transmite AFP, citat de Agerpres.Aceasta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis Rusiei "aceeasi" infrangere ca a nazistilor, luni, cu ocazia marcarii sfarsitului celui de-al Doilea Razboi Mondial la Kiev, cu o zi inainte de sarbatori cu mare pompa si cu masuri de securitate sporite la Moscova, relateaza AFP. Occidentul marcheaza…