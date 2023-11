Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 4051469 BIRP Din 24.11.2023Plan de actiune in domeniul prevenirii coruptiei, incheiat intre DGA si SPIA Reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Romania si cei ai Serviciului Protectie Interna si Anticoruptie din Republica Moldova au semnat astazi,…

- La Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a avut loc prima ediție a evenimentului „Inovare culturala studențeasca galațeana”, care se adreseaza celor aproximativ 3.000 de studenți straini, din 37 de țari, care urmeaza cursurile universitații. O mare parte dintre studenții straini de la universitatea…

- Ucraina a exportat, in primele noua luni ale acestui an, 10,5 milioane tone metrice de cereale prin portul romanesc Constanta, de la Marea Neagra, a informat autoritatea portuara pentru Reuters, transmite AGERPRES . Comparativ, in primele opt luni din acest an au fost exportate 9,2 milioane de tone…

- Complexul Arheologic Porolissum a fost sambata gazda primei editii a concursului de alergare, „Porolissum Trail”, un eveniment la care au luat startul peste 400 de concurenti. Competitia a cuprins trei curse: turul santinelelor (1,5 kilometri), Cursa Salamandrelor (12 kilometri) si Porolissum Trail…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Vasile Lucaciu din Carei au avut parte ieri, 11 octombrie 2023 doar de prezentari de file de istorie ale minoritarilor. Despre Ziua Dictatului de la Viena și drama romanilor sub ocupația Ungariei hortyste nu se organizeaza nimic. Poate pentru ca directoarea adjuncta a…

- Premierul Marcel Ciolacu si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au agreat accelerarea proiectelor de infrastructura in vederea dublarii capacitatii de tranzit prin porturile romanesti. Cei doi au avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere, in contextul vizitei inaltului oficial ucrainean…

- Zacusca este o conserva tradiționala delicioasa din bucataria romaneasca, pregatita din legume coapte și condimente. Pe langa gustul sau inconfundabil, zacusca aduce numeroase beneficii pentru sanatate datorita ingredientelor naturale și procesului de preparare specific.Zacusca este o pasta de legume…