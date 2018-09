Se redeschide Strada Sforii

Dupa mai bine de șase saptamani, Strada Sforii se redeschide vineri, 21 septembrie. Inaugurarea va avea loc la ora 12.00, la intrarea dinspre strada Cerbului. Strada Sforii a fost inchisa in perioada 8 august – 20 septembrie 2018, timp in care a capatat o infațișare noua cu ajutorul artei și imaginației artiștilor locali, prin proiectul „Sfoara Brașovului“, desfașurat de Asociația Impreuna pentru Dezvoltarea Comunitații (AIDC). Proiectul a fost finanțat din bugetul Municipiului Brașov, in cadrul Programului proiecte culturale 2018. Picturile murale contribuie la farmecul și misterul strazii, dau…